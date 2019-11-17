Хор училища имени Гнесиных завоевал Гран-при конкурса в Варшаве

Академический хор вокального отдела музыкального училища имени Гнесиных «Solo хор» получил Гран-при и первое место XIV Варшавского международного фестиваля хоров Varsovia Cantat 2019.

«Мы всегда едем за победой, но все зависит от конкуренции, от настроения и вкусов жюри, хотя мы уверены, что все было абсолютно объективно. В этот раз мы просто были лучшими»,— прокомментировала ТАСС итоги конкурса художественный руководитель хора Елена Колмакова.

«Solo хор» выступал в категории «Взрослый смешанный хор». Он исполнил песню Сергея Рахманинова «Тебе поем», русскую народную песню «Белая черемуха», хоровую симфонию «Перезвоны» и песню Ромуальда Твардовского «Може» на польском языке.

Varsovia Cantat 2019 проходил в Варшаве в 14-й раз. Кроме хора из России, в конкурсе приняли участие вокалисты из Польши, Латвии, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии и Индонезии.