Деньги уехали на полном приводе

Уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство», занимавшегося строительством завода по производству автомобилей Chevrolet Niva второго поколения, перенаправили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области. Ранее делом занимались тольяттинские следователи, однако его рассмотрение затянулось. Общий объем кредиторской задолженности АО «Промышленное строительство» составляет 1,8 млрд руб.

Как уже сообщал “Ъ”, АО «Промышленное строительство» , которое связывают с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым, должно было построить для ООО «Джей Ви Системз», дочерней организации автомобильного предприятия ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», производственную площадку на территории ОЭЗ «Тольятти». На новом заводе собирались выпускать до 120 тыс. автомобилей Chevrolet Niva второго поколения в год. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. По официальной версии, планы нарушились после обвала курса рубля и сокращения присутствия концерна General Motors в России весной 2015 года. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года.

АО «Промышленное строительство» было признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 10 июня 2016 года. В числе кредиторов организации были такие компании, как ВТБ, «Сбербанк», «Глобэксбанк». Кроме того, в числе обманутых компанией Игоря Кадырова оказались более 100 субподрядных организаций. В банках ситуацию не комментируют. Собеседник “Ъ" в “Глобэксбанке" заметил, что кредитная организация видит признаки мошенничества со стороны АО “Промышленное строительство” и приветствует тот факт, что на ситуацию обратили внимание правоохранительные органы.

Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» (прежнее название АО «Промышленное строительство») с ООО «Джей Ви Системз» была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Контракт был заключен в 2013 году. Два года спустя, когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали. Вчера господин Кадыров был недоступен для комментариев.

Параллельно с уголовным разбирательством идет и арбитражное. Кредиторы добиваются признания сделки недействительной. По данным экспертного заключения, послужившего основанием для отказа во включении ООО «Джей Ви Системз» в реестр требований кредиторов АО «Промышленное строительство», стоимость работ по договору на дату заключения соглашения превышала 2,4 млрд руб. Стоимость фактически выполненных работ по сделке до ее одностороннего расторжения составляла 989,6 млн руб. При рассмотрении дела установлено и сторонами не оспаривается, что цена вышеуказанного договора составляла 1,46 млрд руб. или на 940,6 млн руб. меньше стоимости работ в ценах, действующих на дату заключения соглашения. По мнению конкурсного управляющего, сделка исполнялась сторонами на заведомо невыгодных для должника условиях и нанесла вред имущественным правам кредиторов. Общий размер кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов АО «Промышленное строительство», превышает 1,8 млрд руб.

Проект нового автомобильного производства назывался региональными властями важнейшим для моногорода Тольятти. Предполагаемый суммарный объем инвестиций в новое автопроизводство мог достигнуть 6,2 млрд руб. На предприятии должно было появиться более 1 тыс. новых рабочих мест.

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников считает, что факт вмешательства правоохранительных органов в экономический спор, скорее всего, говорит о серьезных нарушениях закона. «В последнее время госорганы нередко вмешиваются в спорные ситуации между двумя хозяйствующими субъектами. Большинство таких конфликтов можно разрешить при помощи арбитражного суда. В случае с нереализованным проектом по производству Chevrolet Niva следствие, возможно, усмотрело факт злонамеренных действий, которые привели к преднамеренному банкротству», – полагает эксперт.