БК «Урал» сменил главного тренера

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Урал» назначен Михаил Карпенко. Он сменил на этом посту именитого эстонца Алара Варрака, который был назначен тренером в июле этого года.

«Можно говорить что угодно, но факт остается фактом — в таблице у нас одна победа и пять поражений. В любом случае ответственность за результат несет только главный тренер. Если нет результата, то меняют игроков или тренеров», — цитирует господина Варрака пресс-служба БК. Он также заверил, что в команде нет катастрофы, «нет глубочайшего кризиса, нужно исправить небольшие детали, подправить определенные нюансы».

Михаил Карпенко в последние годы тренировал сборную Казахстана, БК «Астана», латвийский БК «Валга Валка». «Кардинально менять систему нашей игры не станем, а будем опираться на свои сильные стороны и улучшать слабые. Нам необходимо выкладываться в каждом эпизоде на 100% на обеих сторонах баскетбольной площадки», — прокомментировал новый тренер.

«Урал» занимает 13 место в турнирной таблице Суперлиги-1. Под руководством нового тренера команда сыграет 18 ноября с «Самарой», 21 ноября — с «Уфимцем», а 24 ноября в Екатеринбурге в рамках Суперлиги-1 «Урал» проведет матч с «Темп-СУМЗ-УГМК».