В Свердловской области похолодает до минус 32 градусов

Синоптики уральского гидрометцентра обещают похолодание в Свердловской области в начале недели. В понедельник ночью столбик термометра опустится до минус 25 градусов, днем — до минус 21 градус. Ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный ветер 5-10 м/c с порывами до 15 м/c. «В отдельных районах региона будут небольшой снег, изморозь, гололед», — сообщают синоптики.

Во вторник ночью средняя температура по региону составит минус 23-28 градусов, а на крайнем севере и востоке Свердловской области — минус 32 градуса. Днем столбик термометра опустится до минус 25 градусов.

В среду ночью температура опустится до минус 28 градусов, днем — до минус 18. И во вторник, и в среду ожидаются переменная область преимущественно без осадков с северным ветром 4-9 м/c.