В Москве задержан угрожавший банкам взрывами

Сотрудники столичного управления ФСБ задержали злоумышленника, который в минувшую пятницу, 15 ноября, звонил в различные отделения крупных российских банков в Москве и угрожал расправой сотрудникам и взрывами. Задержанном инкриминируется ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).

Мужчина сообщал о якобы уже заложенной в кредитном учреждении бомбе. В результате в одном из банковских отделений была проведена эвакуация сотрудников, его работа была полностью парализована. В целях обеспечения анонимности злоумышленник использовал оформленную на подставное лицо сим-карту, выходил в интернет с использованием сервиса VPN и постоянно перемещался по городу.

Тем не менее, сотрудникам ФСБ при участии полицейских удалось его отследить и в тот же вечер задержать. Он уже дал признательные показания, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Александр Александров