«Сатурн-Р» пока не согласовал с краевыми и городскими властями проект застройки Бахаревки

«Сатурн-Р» пока не смог согласовать проекта застройки Бахаревка с краевыми и городскими властями. Как пояснил «Ъ-Прикамье» владелец многофункционального холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, проект освоения Бахаревки необходимо согласовать с мэрией города и губернатором. Компания подготовила уже несколько вариантов проекта застройки микрорайона, однако ни один из них до сих пор не утвержден.

«Застройка любого микрорайона предполагает, что там сразу нужно создавать инфраструктуру, а инфраструктура – это совместная работа с властями. Вопрос, будут ли у них на это деньги, не будут – все от этого зависит», - заметил господин Репин. Разговоры идут на уровне министров, но решение принимает губернатор, добавил бизнесмен, а до него еще этот вопрос не дошел.

Напомним, холдинг «Сатурн-Р» приобрел у ПАО «Трест №14» площадку около 40 га в микрорайоне Бахаревка Индустриального района Перми. Сделка состоялась в мае этого года. На площадке «Сатурн-Р» планирует возвести микрорайон общей площадью 500 тыс. кв. м жилья, минимум с одной школой и пятью детскими садами. Предполагается, что к освоению территории девелопер приступит в следующем году.