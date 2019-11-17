При обрушении дома в поселке Пробуждение пострадали трое взрослых и ребенок

Сегодня утром в энгельсском поселке Пробуждение на улице Эльтонской, 40 произошло обрушение частного дома.

ГУ МЧС по Саратовской области сообщает о четырех пострадавших, среди которых есть ребенок – все в момент обрушения находились внутри здания. Они госпитализированы, состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газовоздушной смеси.

На месте работала оперативная группа ГУ МЧС. Ведется разбор конструкций, для проведения следственно-оперативных мероприятий.

Марина Ковалева