Регламент Davis Cup Finals

Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в мадридском спортивном комплексе Caja Magica на трех кортах с покрытием хард. На предварительном этапе восемь команд разбиты на шесть групп.

Группа A: Франция, Япония, Сербия.

Группа В: Хорватия, Россия, Испания.

Группа С: Аргентина, Германия, Чили.

Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия.

Группа Е: Великобритания, Казахстан, Нидерланды.

Группа F: США, Италия, Канада.

В группе В за сборную Хорватии (капитан — Франко Скугор) сыграют Борна Чорич, Мате Павич, Никола Мектич, Иван Додиг; за сборную России (капитан — Шамиль Тарпищев) — Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской; за сборную Испании (капитан — Серхи Бругера) — Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста, Пабло Карреньо Буста, Фелисиано Лопес, Марсель Гранольерс.

18 ноября встречаются: Россия—Хорватия; 19 ноября: Россия—Испания; 20 ноября: Хорватия—Испания.

Каждый матч состоит из трех встреч: сначала — вторых номеров, затем — первых номеров и парной комбинации. Каждая встреча состоит из трех сетов, в каждом при необходимости играется тай-брейк.

В play-off выходят победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Они будут определяться по дополнительным показателям: сначала — по количеству побед, затем — по проценту выигранных сетов и проценту выигранных геймов.

22 ноября победитель группы В сыграет в четвертьфинале с одной из двух команд, занявших вторые места. 23 ноября пройдут полуфиналы, 24 ноября — финал.