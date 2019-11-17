СКА в овертайме обыграл «Адмирал» во Владивостоке

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях обыграл «Адмирал» из Владивостока. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей. Заброшенными шайбами у петербуржцев отметились Максим Карпов и Сергей Плотников.

После 30 сыгранных матчей в регулярном чемпионате КХЛ в активе СКА теперь 38 набранных очков. Армейцы Петербурга по-прежнему располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет 22 ноября — на своей площадке в Ледовом дворце против череповецкой «Северстали».