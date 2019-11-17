Поздний ужин с богиней солнца

Новый император Японии Нарухито в конце этой недели провел многочасовую церемонию Великого подношения даров богам, которая стала последней и самой таинственной в череде главных ритуалов, связанных с его восшествием на престол. Это мистическое мероприятие уже вызвало критику в адрес правительства: в стране не исключают даже возбуждения судебных исков по делу о нарушении конституции. С подробностями — корреспондент ТАСС в Токио Василий Головнин, специально для “Ъ”.

Японские императоры со второй половины XIX столетия на людях появляются только в одежде западного типа. До войны это могли быть генеральские мундиры с орденами, а после нее — исключительно гражданские фраки, сюртуки, а теперь даже и простецкие курточки с полотняными брюками. В традиционные японские наряды монархи облачаются чрезвычайно редко и лишь для выполнения древних церемоний. На них император, как правило, появляется в многослойном одеянии по моде IX века, с наброшенной поверху хламидой характерного красно-коричневого цвета.

И лишь один раз в жизни японский монарх надевает белоснежное одеяние верховного жреца национальной религии синто с длинным шлейфом.

Это происходит во время загадочного ритуала дайдзёсай — Великого подношения даров богам, в ходе которого император, в сущности, и становится императором, получая на это санкцию от высших сил.

Тайный ритуал на девять часов

С точки зрения гражданских властей, нынешний 59-летний монарх Нарухито получил такой статус еще 1 мая, когда он в присутствии премьера Японии Синдзо Абэ, руководителей обеих палат парламента и Верховного суда приступил к своим полномочиям. Это произошло на следующий день после того, как от них добровольно отказался его 84-летний отец Акихито, сославшийся на преклонный возраст. Затем 22 октября новый император в главном, Сосновом зале дворца в центре Токио был официально представлен стране и миру, а премьер Абэ прокричал в его честь троекратный «банзай».

Японское правительство и премьер министр Синдзо Абэ приветствуют нового императора Фото: Reuters

На это мероприятия прибыли короли, принцы, президенты, премьеры и другие высокопоставленные представители практически всех стран—членов ООН. Наконец 10 ноября облаченный во фрак с орденами новый император Нарухито и его супруга 53-летняя императрица Митико в светлом платье с невероятными бриллиантами и в бриллиантовой тиаре проследовали в специально изготовленном «Тойотой» открытом лимузине по улицам Токио, где их бурно приветствовали более 120 тыс. жителей города и туристов, сумевших пройти в специально отведенные для зрителей места.

Улицы Токио во время церемонии Фото: Reuters

Но все это было лишь прелюдией к закрытому для посторонних мистическому ритуалу дайдзёсай, который начался в половину седьмого вечера в минувший четверг и завершился в три часа ночи в пятницу по токийскому времени. На эту церемонию тоже прибыли приглашенные — чуть больше 500 высокопоставленных гостей, включая премьера Синдзо Абэ и членов его кабинета. Однако всех их разместили в отдельном здании, откуда не было ни малейшей возможности увидеть хотя бы какие-то подробности ритуала.

Городок для богов

Национальное телевидение показало лишь, как при свете факелов император в белоснежном одеянии и высокой шапке невероятно медленно шел к месту проведения секретной церемонии в окружении придворных в средневековых костюмах. Нарухито ступал по специально расстеленному на его пути полотну, что символически призвано уберечь монарха от земной скверны. С такой же целью служители прикрывали его сверху ритуальным балдахином. Ну а во время самой церемонии императору, как говорят, прислуживали лишь две специально отобранные девушки, также облаченные в старинные придворные одежды. Все ритуалы проходили при тусклом свете масляных светильников.

Для их проведения в Восточных садах гигантского комплекса императорского дворца в центре Токио было специально построено около 40 деревянных зданий разной величины. Все они возведены по древним японским канонам — по возможности без малейшего влияния с континента. Главные ворота этого городка были сколочены из покрытых корой неотесанных бревен, а в ритуалах использовалась посуда из грубо обожженной глины, созданная по первобытным образцам.

Фото: Imperial Household Agency of Japan / AP

Основная часть церемонии прошла в двух павильонах, символизирующих восток и запад Японии. Туда доставили рис, просо, овощи, фрукты и морепродукты из всех 47 префектур страны. Их Нарухито символически преподнес богам национальной религии синто, и в первую очередь верховной богине солнца Аматэрасу, которая считается прародительницей древнейшей в мире императорской династии. Предполагается, что на время церемонии в городок из 40 построек на встречу с новым монархом слетелись мириады божеств неба и земли синтоистского пантеона.

Божество в оболочке человека

В ходе ритуалов император символически вкусил вместе с ними плоды земли Японии и окружающих ее морей. Однако главным элементом этого таинства стала трапеза с верховной богиней Аматэрасу. Для нее отобрали особый рис с востока и запада Японии, место выращивания которого было определено путем гадания на черепаховом панцире.

Именно трапеза с Аматэрасу, как считали раньше, наделяет нового императора особой сущностью. Идеологи довоенного мистического национализма уверяли, что монарх в этот момент сливался с верховной богиней и заново появлялся на свет как ее прямой отпрыск, как неотъемлемая часть высших сил.

Именно это, как предполагается, наделяет императора уникальной сущностью бога в смертном теле человека и дает ему возможность стать посредником между миром простых японцев и окружающих их неземных существ.

Новая императрица Японии Митико Фото: Reuters

В древности такие рассуждения, кстати, особого развития не имели — дайдзёсай известен с VII века, но очень долго не имел особой идеологической нагрузки. Во время самурайской междоусобицы в Средневековье эти ритуалы вообще не проводились примерно 220 лет: у обнищавших императоров просто не было на них средств.

Особый мистический смысл таких церемоний стали усиленно подчеркивать только в первой половине прошлого века. Экзальтированный культ бога-императора стал основой государственной идеологии новой модернизированной Японии, которая вместе с колоссальными экономическими и техническими успехами обзавелась линкорами, авианосцами, а также весьма агрессивными планами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Монархический синтоизм был ключевой частью государственной пропаганды накануне и во время Второй мировой войны, однако немедленно оказался под запретом после капитуляции Токио в 1945 году.

«Символ единства народа»

По настоянию американских оккупационных властей дедушка Нарухито ныне покойный император Хирохито выступил с потрясшей страну специальной декларацией, в которой назвал фальшивой легендой рассуждения о божественности японского монарха. По новой конституции он был лишен положения главы государства и суверена, получив весьма туманный статус всего лишь «символа государства и единства народа». Более того, в 1990 году управление императорского дворца особо разъяснило, что никакого слияния в единое целое с божествами во время церемонии Великого приношения даров не происходит, что, конечно, мало убеждает все еще существующих сторонников прежней трактовки синтоистских мифов.

Однако тема божественности императора давно перестала быть проблемой массового обсуждения, а богиня Аматэрасу, например, легко становится теперь даже персонажем комиксов, что не вызывает каких-либо протестов.

Критически настроенных представителей общественности больше волнует то, что на проведение церемонии Великого подношения даров правительство выделило из госбюджета более 2,4 млрд иен (свыше $22 млн). Такие расходы, как полагают эксперты леволиберального толка, нарушают конституционный принцип отделения религии от государства.

В связи с этим против правительства уже готовятся, по данным печати, гражданские судебные иски со стороны тех, кто считает, что поздний ужин с богиней обошелся дороговато.

Кстати, городок из почти 40 построек вскоре будет уничтожен: нельзя оставлять в распоряжении людей помещения, где находились высшие силы. Впрочем, на несколько дней в конце ноября—начале декабря эти домики все же выставят на всеобщее обозрение.