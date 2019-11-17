Управляющий пермским отелем стал совладельцем сети

Джордано Борри, исполнительный директор сети отелей «Фор ЭлементсХоспиталити», которая с лета 2018 году управляет пермским отелем Hilton Garden Inn, стал совладельцем компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», его доля составляет 25%. Нынешний владелец ООО «Фор ЭлементсХоспиталити» Олег Зыков снизил долю до 75%.

Напомним, минувшим летом у сети отелей в Перми, Кирове и Екатеринбурге, которой раньше управляли структуры, близкие к бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, появилась новая управляющая компания — ООО «Фор ЭлементсХоспиталити» (ФЭХ). Она заявила, что будет развивать все три объекта под новым брендом Four Elements Hotels. Новая сеть ведет переговоры о присоединении еще шести объектов, в том числе расположенных в Европе. Владелец и гендиректор ФЭХ — столичный предприниматель Олег Зыкин. Господин Зыкин, по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее возглавлял и владел ООО «Норвикконсалт» (Москва), а также является гендиректором ООО «Балтикс». Последнее учреждалось в 2013 году АО «Норвикбанк». Банк был учредителем этого ООО до 2015 года.

В Перми у «Фор ЭлементсХоспиталити» заключен договор с ООО «Силвери», которому принадлежит пермский отель.