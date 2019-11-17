Автомобиль с детьми упал в реку Фонтанку в центре Петербурга

17 ноября, воскресенье
Чрезвычайное происшествие произошло вечером 16 ноября в районе дома №34 по набережной реки Фонтанки в Петербурге. В воду упал легковой автомобиль, в котором в тот момент находились три человека, включая двоих детей.
Падение автомобиля в Фонтанку попало на видео: https://t.co/YxozEQaFqM pic.twitter.com/kM2MP8RtHZ— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 16 ноября 2019 г.
Как сообщает телеканал «78», все произошло, когда водитель машины общался с инспектором ДПС. После короткого разговора автомобиль неожиданно начал движение и оказался в воде. Людям из кабины помогли выбраться очевидцы и вовремя подъехавшие спасатели.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, однако медики все равно доставили пассажиров опрокинувшейся в реку машины в больницу.