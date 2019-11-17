«Звезда 2005» обыграла «Чертаново»

Женский футбольный клуб «Звезда 2005» обыграл в манеже «Пермь Великая» столичный клуб «Чертаново». Два гола еще в первом тайме записала на свой счет Олеся Курочкина. Гости после перерыва сумели один гол отыграть, но победа досталась пермской команде. Счет 2-1. Это первая победа в чемпионате страны для пермской «Звезды 2005» после успеха в Кубке страны. Одержана она над традиционно неудобным соперником. Матчи с «Чертаново» для пермской команды всегда складываются тяжело.

«У них играют молодые, агрессивные девчонки. Мы знали, как они будут сегодня играть, подготовились. Удалось реализовать моменты, в итоге добились победы и взяли три очка» - заявила после победы Олеся Курочкина: «Через неделю игра с «Енисеем», будем готовиться в обычном режиме и будем побеждать».

В турнирной таблице «Звезда 2005» занимает 5 место среди 8 команд и от третьего места ее отделяет 4 очка.