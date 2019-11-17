Возбуждено уголовное дело о картельном сговоре между ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой»

Следственным управлением МВД по Самаре возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции (п. «в», ч. 2 ст. 178 УК РФ) в отношении ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой». Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта со ссылкой на координатора проекта ОНФ «За честные закупки» в Приволжском федеральном округе Вадима Нуждина.

«Речь идет о выявленном нами картельном сговоре между двумя обществами с ограниченной ответственностью – „Самаратрансстрой“ и „Ульяновсктрансстрой“, которые участвовали в девяти аукционах на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. ФАС России подтвердила наличие сговора и уже оштрафовала одного из участников на сумму более 28 млн руб.»,- цитируются в сообщении слова Вадима Нуждина.

По данным активистов, антимонопольная служба установила, что указанные компании направляли заявки на участие в аукционах и прочие документы с одного IP-адреса. Организации добивались поддержания максимально высокой цены на торгах, убеждены общественники. Нарушителям грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов