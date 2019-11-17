Дмитрий Артюхов предложил снизить налоговые ставки для ямальских бизнесменов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил снизить налоговые ставки по упрощенной системе (УСН) и по единому сельхозналогу до 5%. Об этом сегодня сообщили в окружном правительстве.

«Качество жизни в городах, занятость во многом определяют малые и средние предприятия. Для дополнительных стимулов их развития мы приняли решение снизить налоговые ставки по упрощенной системе и по единому сельхозналогу до 5%. Это позволит сэкономить предпринимателям около 150 млн руб. ежегодно», — рассказал господин Артюхов на пленарном заседании форума «Территория бизнеса — территория жизни».

На форуме заместитель губернатора Александр Калинин представил концепцию, по которой планируется сконцентрироваться на основных направлениях бизнеса в округе: нефтегазосервисе, инфраструктуре, производстве строительных материалов, туризме и сфере услуг. Планируется, что в следующем году в регионе сформируют «пакетные» программы поддержки — готовый набор мер для каждой сферы. По словам господина Калинина, программы будут сформированы совместно с предпринимателями.

Помимо этого, в декабре в обновленном формате заработает первый центр «Мой бизнес» в Новом Уренгое. Его работа будет построена по принципу «одного окна» — это позволит получать государственные и муниципальные услуги, оформлять кредиты и решать другие задачи в одном месте. На базе центра будут работать консультанты по налоговым вопросам, мерам господдержки, а также специалисты, которые буду сопровождать проекты на всех этапах его развития. Планируется, что такие центры заработают во всех муниципалитетах до 2024 года.