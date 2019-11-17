Петербургский культурный форум поставил рекорд по количеству участников

Гостями VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году стали более 35 тыс. человек из 96 стран. Таким образом, был установлен рекорд по количеству участников. При этом, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, именно такой задачи перед организаторами не стояло. «Дело не числе участников, а качестве тех соглашений, которые мы здесь подписываем, в качестве дискуссий, которые проходят за круглыми столами, в качестве тех контактов и связей, которые устанавливаются напрямую между нашими учреждениями культуры, коллективами»,— подчеркнул на итоговом заседании форума глава Минкульта, которого цитирует ТАСС.

Отметим, что мероприятия деловой программы Петербургского культурного форума – 2019 проходили в рамках 14 секций, каждая из которых была посвящена одной из областей культурной деятельности. В свою очередь, в рамках так называемого «Общественного потока» прошли лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, а также многочисленные спектакли, выставки и кинопремьеры. Многие выставки, подготовленные к форуму, продолжат работу и после его завершения.

Петербургский международный культурный форум 2019 года проходил с 14 по 16 ноября.