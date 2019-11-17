Сборная России потерпела разгромное поражение от Бельгии в Петербурге

В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России по футболу потерпела разгромное поражение в Петербурге от национальной команды Бельгии, занимающей первое место в рейтинге ФИФА. Матч, состоявшийся на «Газпром Арене» при аншлаге, завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

У бельгийцев в этой встрече отличились Торган Азар (19-я минута), его брат Эден Азар (дважды — 33-я и 40-я минуты) и Ромелу Лукаку (72-я). Гол престижа в составе нашей сборной на 79-й минуте после розыгрыша углового забил защитник Георгий Джикия.

Несмотря на поражение, сборная России сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице группы I, уже обеспечив себе право сыграть в финальном турнире Евро-2020.