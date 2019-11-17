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Индия успешно провела ночные испытания ракеты Agni II

Индия успешно провела первые ночные испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II. Ракета, способная нести ядерный снаряд, была запущена с острова имени Абдулы Калама, передает India Today. Ракета уже находится на вооружении.

Двухступенчатая баллистическая ракета длиной 20 м имеет дальность поражения 2 тыс. км. Ее стартовый вес составляет 17 т, грузоподъемность — 1 т.

В конце 2018 года в Индии были проведены испытания баллистической ракеты Agni I, способной нести ядерный заряд. Ракету «земля-земля», которая может преодолевать 700 км, запустили с побережья Индийского океана. Испытания прошли успешно.

Армия Индии также получила на вооружение Agni III — баллистическую ракету средней дальности нового поколения, способную переносить груз весом 1,5 т на расстояние 3 тыс. км.

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