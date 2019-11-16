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Машиностроительные заводы Екатеринбурга и Петербурга объединили свои активы

Завод буровых технологий (Санкт-Петербург) и екатеринбургский Машиностроительный завод им. В. В. Воровского (оба входят в ГК «Кировский завод») подписали соглашение об объединении производственных активов. Результатом слияния стало появление на отечественном рынке буровых машин нового производителя — ООО «Объединенные заводы буровой техники им. В. В. Воровского» (ОЗБТ, также вошло в ГК «Кировский завод»). Производственные площадки ОЗБТ позволят оперативно отгружать продукцию из Петербурга и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба завода.

«Объединив наши компании, мы начинаем производить порядка 60% от общего количества установок разведочного бурения, выпускаемых в стране, и становимся вторыми по выручке среди российских производителей этой техники. А с учетом имеющегося потенциала развития продуктовой линейки у нас есть все шансы в течение ближайших трех лет стать компанией номер один в данном сегменте. Одна из главных целей объединения — это вывод на рынок принципиально обновленных машин серии УРБ», — сообщил генеральный директор ООО «Объединенные заводы буровой техники им. В. В. Воровского» Роман Кондратьев.

Обновление продуктовой линейки УРБ начнется сразу по окончании процесса интеграции предприятий, который займет около полугода.

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