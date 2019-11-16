ФК «Урал» ведет переговоры об аренде вратаря «Зенита»

ФК «Урал» хочет арендовать 24-летнего вратаря питерского «Зенита» Александра Васютина, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник. По данным издания, окончательное решение будет принято в конце первой части сезона. Отмечается, что у голкипера нет регулярной игровой практики, в Кубке России он провел один матч за основной состав.

Издание напоминает, что ранее Александр Васютин выступал за молодежный и дублирующий составы «Зенита», после этого играл за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг». Этим летом «Зенит» выкупил своего воспитанника за 700 тыс. евро.

ФК «Урал» вышел в четвертьфинала Кубка России, где встретится с ярославским «Шинником». Матчи четвертьфинала пройдут 4 марта 2020 года. Хозяева полей будут определены позже. Финал Кубка России пройдет 13 мая 2020 года.