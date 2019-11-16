«Уралочка» обыграла «Динамо» в матче чемпионата России

Волейболистки «Уралочки-НТМК» обыграли казанское «Динамо» в домашнем матче пятого тура чемпионата России со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:22). Игра прошла в субботу в Екатеринбурге. Самым результативным игроком «Уралочки» стала Ксения Парубец.

«Матч очень интересный — как и для тренеров, так и для болельщиков. С двух сторон были отличные розыгрыши в защите и отличные розыгрыши в нападении. Сегодня, наконец-то, девочки зарядили подачу, о которой мы говорили. До матча мы говорили, что нужно обязательно сыграть в защите самоотверженно. Потому что если будет хорошо получаться защита, то все остальное тоже будет нормально получаться», — приводит слова старшего тренера клуба Михаила Карполя пресс-служба «Уралочки».

Для «Уралочки» это четвертая победа из пяти матчей чемпионата. Ранее волейболистки из Екатеринбурга уступили только саратовскому «Протону». А до этого обыграли «Минчанку» (3:0), лидера женского российского волейбола и действующего чемпиона страны — московское «Динамо» и «Сахалин».

25 ноября «Уралочка» сыграет дома с «Заречьем-Одинцово».