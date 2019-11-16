«ПАРМА» уступила одно очко «УНИКСу»

БК «ПАРМА» потерпел поражение от казанского «УНИКСа» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч получился на редкость драматичным. Все решилось на последней секунде, когда при счете 87:89, пермская команда исполняла штрафные броски, но сумели забросить лишь один. В итоге очередное поражение, на этот раз со счетом 88-89.

Следует отметить, что команда играла в ослабленном составе. Из-за травм не появились на площадке разыгрывающие Платунов и Карр. Лучший снайпер пермяков Моултри оказался вне игры - из-за конфликта с главным тренером. К тому же в четвертой четверти вынужден был покинуть площадку самый высокий игрок «Пармы» Антон Забелин - в столкновении ему сильно разбили лицо.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший в актив 31 балл. Ещё 18 очков на счету Эрика Макколлума. В команде хозяев блеснул Адас Юшкевичюс, который набрал 34 очка.

«Парма» по прежнему занимает 12-ое место в турнирной таблице. В ее активе одна победа.