Два человека погибли в автомобильной аварии на трассе Армавир – Курганинск

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей случилось в ночь на субботу, 16 ноября, на 34-м километре автодороги Армавир – Курганинск. По предварительным данным, около 01:30 45-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь со стороны Армавира в сторону Курганинска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

В результате аварии водитель и 52-летний пассажир Ford от полученных травм скончалась на месте. 30-летняя пассажирка автомобиля Toyota с травмами доставлена в Курганинскую центральную районную больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, накануне вечером в тоннеле на автодороге Адлер — горнолыжный курорт «Альпика - Сервис» столкнулись четыре автомобиля. Двоих несовершеннолетних после аварии госпитализировали.

Дмитрий Михеенко