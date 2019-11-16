Массовое ДТП произошло по дороге на Красную Поляну

Авария с участием четырех автомобилей произошла вчера, 15 ноября, около пяти часов вечера в тоннеле на автодороге Адлер — горнолыжный курорт «Альпика - Сервис» (бывшая автодорожная часть совмещенной автомобильной и железной дороги). В ДТП пострадали два человека.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю и ЕДДС города Сочи, госпитализированы двое несовершеннолетних, которые находились в автомобиле Merсedes. Четверым водителям помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

«Все последствия ДТП в тоннеле ликвидированы, пострадавшая техника эвакуирована. С 20:50 на участке аварии восстановлен штатный режим движения», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Василий Хитрых