Жители Екатеринбурга взяли в заложники аварийную бригаду из-за прорыва на теплосетях

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Бажова силой удерживали бригаду УК Октябрьского района в подвале, принуждая устранить прорыв на квартальных теплосетях. Данные об инциденте подтвердили в отделении городской полиции по связям со СМИ. «По данному сообщению сейчас проводится проверка, бригада освобождена», — сообщили “Ъ-Урал” в полиции.

По данным городского портала Е1.ru, в результате аварии кипяток залил подвал соседнего дома. При этом сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании сообщали в объявлениях, что устранять прорыв будут в понедельник.

«Жители считают, что управляющая компания может все устранить, не дожидаясь ЕТК. Однако прорыв находится не в доме, поэтому это не наша зона ответственности», — цитирует Е1.ru начальника юридического отдела УК Октябрьского района Николая Гордеева.

По его словам, после прибытия бригады УК ее закрыли в подвале и удерживали там 25 минут. Бригаде удалось связаться с диспетчером, который и вызвал полицию.

В пресс-службе ЕТК сообщили, что управляющая компания должна была провести герметизацию ввода трубы в подвал. «Такое нарушение может привести к затоплению и ливневой, и холодной, и канализационной водой», — отметили там. В компании добавили, что сейчас кипяток откачают, однако устранять повреждение будут в понедельник, так как для этого требуется провести ряд согласований.