Задержанного при получении 3 млн рублей адвоката арестовали на два месяца

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката Сергея Грузнева, подозреваемого по ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере). Грузнев пробудет под арестом как минимум до 12 января 2020 года. Свою причастность к совершению преступления он отрицает, просил избрать для него домашний арест или залог, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По данным «Фонтанки.ру», Сергей Грузнев трудится в Невской коллегии адвокатов. Он был задержан вечером 13 ноября в момент получения муляжа денежных средств в размере 3 млн рублей в рамках оперативного эксперимента. Во время задержания адвокат оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление.