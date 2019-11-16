Депутатов сельских поселений Татарстана уже со следующего года могут избавить от обязанности отчитываться о своих доходах, чтобы они не тратили время на «заполнение большого количество документов». Соответствующий законопроект вчера одобрил профильный комитет Госсовета. Его члены пришли к выводу, что «депутат в деревне живет и так на виду». Участники заседания комитета выступили с идеей сделать аналогичные послабления для районных депутатов и глав поселений. «Жить красиво хотят все, но не все хотят декларировать»,— пояснил вице-спикер парламента Марат Ахметов, указав, что из-за необходимости отчитываться в депутаты перестали идти руководители сельхозпредприятий. В антикоррупционном управлении президента Татарстана сочли такие предложения «лишними».

Вчера комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению одобрил проект республиканского закона, который упрощает порядок декларирования доходов депутатами сельских поселений. Согласно документу, они больше не будут заполнять антикоррупционные декларации, если в прошедшем году не делали крупных покупок на сумму, превышающую доход их семьи за три последних года. В этом случае депутаты будут обязаны лишь сообщить президенту республики Рустаму Минниханову, что подобных сделок они не совершали. Также для муниципальных депутатов были смягчены санкции за искажение сведений о своих доходах и расходах. Если раньше предоставление недостоверных сведений грозило досрочным прекращением депутатских полномочий, то теперь народному избраннику могут оставить мандат, лишив руководящей должности в муниципальном совете либо запретив ее занимать в будущем.

Республиканский законопроект подготовил глава комитета Альберт Хабибуллин в связи с внесением Госдумой поправок в федеральный закон «О противодействии коррупции». Их инициировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который отмечал, что для сельских депутатов заполнять декларации — «трудоемкий процесс». Спикер Госсовета и лидер единороссов Татарстана Фарид Мухаметшин также называл это «больным вопросом». «В деревнях все друг друга знают, зачем заполнять декларации, использовать чиновничьи бюрократические формы работы?» — говорил он на съезде партии в декабре 2018 года.

На заседании комитета в поддержку законопроекта высказались не только его члены, но и вице-спикер Госсовета Марат Ахметов, который до этого 20 лет руководил министерством сельского хозяйства республики. «Жить красиво хотят все, но не все хотят декларировать. Из-за этого многие руководители предприятий отказались от депутатских мандатов»,— сообщил вице-спикер. Он напомнил, что когда главы предприятий были депутатами, то «подключались своими финансовыми ресурсами на решение реальных задач населения, собственной территории». Сейчас же, отказавшись от мандата, они «к этим проблемам относится несколько прохладно», считает вице-спикер. В связи с этим господин Ахметов предложил освободить от необходимости декларирования не только депутатов сельских советов, но и избранников районного уровня, полагая, что «руководитель предприятия, конечно, уровня сельского поселения избираться не будет — только с расчетом на районный совет». «Такая логика в жизни есть. От того, что он декларирует или не декларирует свои доходы, его уровень жизни хуже или лучше не станет»,— философски заметил Марат Ахметов.

В свою очередь представитель Совета муниципальных образований Сергей Столяров заявил о необходимости освободить от составления деклараций глав сельских поселений, которым приходятся «заполнять большое количество документов». Он пояснил, что для этого необходимо внести дополнительные изменения в федеральный закон.

Член комитета по госстроительству и бывший вице-спикер Госсовета Римма Ратникова выразила беспокойство, что это «вопрос политического аспекта»: «Оппозиция начала говорить: вы хотите отвести от ответственности своих депутатов». Но лидер парламентской оппозиции, глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, наоборот, проявил сочувствие к депутатам на селе: «Если в деревне живет депутат, он уже на виду. А еще его декларация о доходах появляется в газете, на сайте… Будь моя воля, я бы освободил депутатов муниципального уровня от всех этих отчетностей». Коммунист считает неправильным «досаждать и обязывать доярку, работника детского сада учителей», которых избрали депутатами, заполнять декларации: «В деревнях работает сарафанное радио. Люди знают, у кого какие доходы. Есть налоговые органы».

Против послаблений для сельских депутатов прежде выступало управление президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики. Его представитель Айрат Хайруллин называл инициативу единороссов «попыткой не предоставлять сведения о доходах», что «затруднит антикоррупционный мониторинг». Вчера господин Хайруллин татарстанский законопроект критиковать не стал, поскольку это «приведение в соответствие с федеральным законом». В то же время он подчеркнул, что управление президента против того, чтобы от декларирования освободили не только депутатов, но и глав поселений: «Они выполняют определенные функции управленческого характера. В этой части послабление, мы считаем, было бы лишним».

Проект татарстанского закона был рекомендован Госсовету к принятию сразу в трех чтениях. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента 27 ноября.

Кирилл Антонов