В Ленобласти совершил экстренную посадку частный самолет

Днем в субботу, 16 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти экстренную посадку совершил частный самолет. Пилоту воздушного судна пришлось приземляться на грунтовую дорогу неподалеку от въезда в ДНП «Луговое» жилмассива Карьер-Мяглово возле автобусной остановки. О чрезвычайном происшествии сообщает 47news.

Информация о жесткой посадке борта поступила в экстренные службы региона в районе 13:30. Издание уточняет, что самолет является учебным. Причины произошедшего выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее “Ъ-СПб” писал об аварийной посадке из-за отказавшего двигателя пассажирского самолета, летевшего в Петербург из Тюмени.