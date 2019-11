Геймеры играют в молодость

Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок. Рекордный спрос на устройства первых поколений наблюдается и на вторичном рынке, заметили эксперты. Но, предупреждают они, такой бум на ретроэлектронику быстро иссякнет без долгосрочных программ по ее продвижению.

За девять месяцев этого года россияне купили около 400 тыс. игровых консолей, потратив на это примерно 7,3 млрд руб., подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо». По данным аналитиков, год к году продажи выросли на 6% в деньгах и 10% в штуках. Средняя стоимость устройств снизилась на 4%, до 18,5 тыс. руб.

В 2019 году продажи растут в том числе за счет снижения стоимости основных приставок: Sony Playstation 4, Nintendo Switch и Xbox One от Microsoft — и выхода бюджетных моделей Xbox One S без дисковода и Nintendo Switch Lite. Самой популярной в РФ приставкой остается PS4, на втором месте — устройства Nintendo, обогнавшие Microsoft по количеству проданных устройств. «Повышенным спросом пользуются и портативные приставки, в которые можно играть в дороге, а с растущей доступностью 4К-телевизоров и появлением большого количества контента увеличиваются продажи и таких консолей, как Xbox One X и PS 4 Pro»,— отмечает глава департамента «Развлечения и фото/видео» группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

Наибольшую динамику в сегменте игровых приставок показали ретроконсоли, следует из результатов исследования.

Продажи приставок, популярных в 1980-х и 1990-х годах, за последние девять месяцев выросли на 75% в штуках и 40% в деньгах по сравнению с тем же периодом 2018 года.

В пресс-службе «Юлмарта» отмечают, что продажи ретроконсолей в магазинах сети выросли на 20% в штуках. В целом же ретроконсоли заняли 25% всего рынка, по сравнению с девятью месяцами 2018 года рост составил десять процентных пунктов.

Наиболее популярными на российском рынке брендами стали Sega и Dendy, занимающие около 18% всего сегмента ретроконсолей. Dendy — популярный в стране клон приставки Nintendo NES, никогда не поставлявшейся официально в постсоветскую Россию. Владельцем бренда выступала российская компания Steepler, обанкротившаяся в 1996 году. Сегодня под торговой маркой Dendy на рынке продаются в основном китайские устройства. Средняя цена приставок — около 2,8 тыс. руб., чаще всего их покупают из-за ностальгии по хитам детства либо в качестве первой консоли для ребенка. Руководитель отдела электроники онлайн-площадки Ozon Алексей Кузьмин приходит к выводу, что в России 2019 года в целом наблюдается мода на ретроустройства, кроме игровых приставок люди в два раза чаще покупали и виниловые проигрыватели.

В пресс-службе Sony соглашаются, что на продажи 2019 года существенно повлияло переиздание приставки 1994 года: «Запуск этой модели соответствовал повышенному интересу потребителей к ретро. Мы не ожидаем больших изменений по этому направлению в наступающем 2020 году в сегменте игровых консолей».

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин добавляет, что рекордный спрос наблюдается и на вторичном рынке:

«Продажи Nintendo от года к году растут с динамикой 205%. Такой спрос наблюдается не только из-за низкой цены, но и обусловлен психологическими факторами. Поколение миллениалов таким образом ностальгирует по былым временам и не хочет разбираться в новых играх».

Он считает, что без долгосрочной маркетинговой кампании спрос на приставки быстро иссякнет, как это произошло на старте продаж у компании Nokia.

Продажи игровых консолей в России начали расти только в прошлом году после кризиса, спровоцировавшего обвал курса рубля. Так, если в первые девять месяцев докризисного 2014 года объем сегмента консолей составил 5,7 млрд руб., за аналогичный период 2016-го продажи составили 3,8 млрд руб.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова