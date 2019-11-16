Свердловское отделение партии «Яблоко» выбрало нового председателя

Новым председателем отделения партии «Яблоко» в Свердловской области стал член совета партии Сергей Хоренженко. Как сообщили участники сегодняшнего собрания, за его кандидатуру проголосовали 26 делегатов. Другие кандидаты — зампредседатель отделения Ирина Скачкова и экс-депутат думы Екатеринбурга Дмитрий Головин — набрали шесть и пять голосов соответственно. До господина Хоренженко пост на протяжении двух лет занимал Дмитрий Окатьев.

Известно, что новый глава окончил Уральский государственный университет путей сообщения, а также получил высшее образование по специальности «муниципальное и государственное управление» в РАНХиГС. Его кандидатуру в социальных сетях поддерживал член федерального бюро партии Максим Петлин.

Ранее господин Хоренженко представил свою концепцию развития партии на 2019-2021 годы. Среди первоочередных задач новый глава отметил «формирование партийной фракции в региональном заксобрании в 2021 году и использование этой политической трибуны для улучшения условий жизни граждан». Он полагает, что для преодоления 5% барьера на выборах необходимо провести ряд мероприятий. В частности, необходимо обучить председателей отделений и наиболее активных членов партии основам политтехнологи, законодательств в сферах ЖКХ, МСУ и других. «Для этого планируется проводить ежегодные слеты и семинары», — сообщается в программе.

Помимо этого, господин Хоренженко собирается привлечь не менее 100 тыс. сторонников партии с помощью общественных кампаний в муниципалитетах. «Это означает, что как минимум один раз в год в одно и то же время во всех муниципалитетах региона будут проходить раздачи флаеров, пикеты, сбор подписей или митинги по одинаковой тематике, с одним бюджетом. Кроме того, господин Хоренженко собирается расширить региональную партийную сеть и привлечь финансирование с помощью «фандрайзинга, адресной работы с жертвователями и демократически настроенными представителями бизнеса».

Дарья Соколова