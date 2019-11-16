В Челябинске закрасили согласованное с мэрией граффити

На торцевой стене дома №164 по улице Труда (рядом с дворцом спорта «Юность») закрасили серой краской граффити, которое художники рисовали по согласованию с мэрией. Инцидент произошел ночью 15 ноября. Рисунок изображал русоволосую девушку с караваем в костюме гейши. Об акте «вандализма» сообщила на своей странице в Facebook заместитель начальника управления информационной политики мэрии Ксения Дурманова.

«Я точно знаю, что рисунок был согласован, все разрешения и подписи есть. Ребята граффитисты, которые дарят эту красоту городу бесплатно, будут пробовать смыть краску, может, удастся что-то спасти. Если нет, будут рисовать по новой», - написала госпожа Дурманова.

Авторы граффити написали в соцсети «ВКонтакте», что работу закрасило рекламное агентство «Метро». Рекламное место на фасаде дома принадлежит этой организации.