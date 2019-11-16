«Когда убийца ехал на расправу, то молился, чтобы его остановила ГАИ»

Ветеран уголовного розыска Александр Груздев в 90-х годах возглавлял отдел умышленных убийств областного УВД. За свою работу в общей сложности поощрялся руководством МВД, ГУВД и ОВД более 150 раз. Для книги “Ъ-Урал” «Истории уральских сыщиков» он рассказал о расследовании нескольких дел.

Материнская месть

Примерно в 1985-1986 годы в Свердловске в отдел обратилась женщина с заявлением о пропаже сына. Разыскники начали работу. Через какое-то время начальник отделения розыска сообщил, что есть мнение, что, скорее всего, молодого человека убили. И обратился за помощью в раскрытии преступления в отделение по раскрытию убийств, которое в то время возглавлял майор милиции Груздев.

Первым делом была установлена подруга погибшего, а после – адрес, где он появлялся последний раз. В квартире были обнаружены мелкие капли крови. К этому моменту было известно, что парня увели из квартиры, но в каком направлении – неизвестно. Все знакомые отмалчивались и не давали показаний. А дело было вот в чем: его избили в этой квартире за то, что ранее у кого-то из компании пропали деньги. Из него начали выбивать признание в том, что это он их украл. После избиения его увезли на дачу в поселок Шабры к одному из молодых людей. Здесь его снова избили, а потом в предсмертном состоянии связали и бросили в подполье, где он пролежал несколько дней. Затем труп вывезли. Таким образом, убийство закончилось на территории Чкаловского района. Все подозреваемые были задержаны и переданы в прокуратуру Чкаловского района.

Для судебного решения было все: показания, видеосъемка, обнаружен убитый… Мы интерес к этому делу потеряли, так как наша работа была завершена. Но в прокуратуре Чкаловского района из-за неопытности следователя, либо по какой-то другой причине, стали преступников отпускать одного за другим. Последнего освобожденного убили из огнестрельного оружия вместе с сожительницей на территории Верх-Исетского района. Данное преступление долго оставалось нераскрытым. В это время был убит директор цементного завода в Сухом Логу. Когда убийцу задержали, изъятое у него оружие сошлось с тем, которое было использовано на двойном убийстве. Задержанный указал на человека, который ему оружие передал. Мы пришли к нему, и он признался, что давно нас ждал. Оказывается, убить этих двух человек его попросил родственник – криминальный авторитет.

Когда убийца ехал на расправу, то молился, чтобы его остановили сотрудники ГАИ или чтобы в квартире никого не оказалось. Но его никто не остановил, а жильцы оказались дома. Пришлось стрелять. Дав признательные показания, он покончил жизнь самоубийством. Позже мы узнали, что двойное убийство заказала мать парня, убитого на даче. При встрече она призналась, что столкнулась с «бездушием» в Чкаловском районе, когда прокуратура отпустила всех задержанных. От отчаяния она нашла киллера, чтобы отмстить за убийство единственного сына.

Серия убийств пенсионеров

Примерно в 1995–1997 годах на территории от поселка Черемухово в Североуральске до Серова прошла серия убийств пенсионеров. Преступник находил одиноких пенсионеров и устраивался к ним на работу, якобы для помощи по хозяйству. На самом деле он совершал кражи, убивал пенсионеров, а трупы скидывал в подпол. Трупы обнаруживали не сразу: убийства обычно происходили в частном секторе. К моменту обнаружения погибших преступник уже находился в другом городе. Так было совершено восемь-девять убийств, двум потерпевшим удалось выжить. Отпечатки преступника были внесены в систему «Папилон».

Затем произошло убийство в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Отпечатки пальцев на месте преступления совпали со следами разыскиваемого убийцы пенсионеров. Он успел совершить еще несколько убийств: одно в пригороде, потому что убитый отказался отдать свои пиво и сигареты, другое – в Верх-Исетском районе на почве ревности.

Преступник был «зацеплен» в Верх-Исетском вытрезвителе вместе с женой. Сначала мужчина представился ложными данными своего бывшего подельника. Но его жена, проделавшая путь из поселка Черемухово вместе с ним, раскололась практически сразу. Позже он тоже дал признательные показания, в которых заявил, что выбор пал именно на пенсионеров, так как «они прожили свою жизнь и больше от них никакой пользы». Он был приговорен к пожизненному лишению свободы, а его супруга к длительному сроку заключения – как сообщница.

Книга «Истории уральских сыщиков»