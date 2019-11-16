Жители Нефтеюганска выступили против запрета продажи алкоголя в праздники

Большинство участников опроса по запрету продажи алкоголя в праздничные дни в Нефтеюганске (ХМАО) выступили против инициативы администрации. По данным голосования, размещенного на сайте мэрии, против запрета проголосовали 167 человек.

Запрет на алкоголь в день города (поселка, села и района) поддержали 108 человек, во Всероссийский день трезвости 11 сентября предложили отказаться от алкоголя 16 человек. Затем следуют День знаний 1 сентября (12 человек) и Международный день студента 17 ноября (10 человек).

Никто не поддержал запрет на продажу алкоголя в День Военно-морского флота, Дня России, проведения «Последнего звонка» и Всероссийского дня студентов.

Всего в опросе приняли участие 334 человека

Дарья Соколова