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Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов (слева) и вице-спикер законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов (справа)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Уральскую элиту накрыли «Приходы»

«Коммерсантъ-Урал» представил новую книгу

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ИД «Коммерсантъ-Урал» презентовал новую книгу «Приходы. Культурные волны Урала». Мероприятие прошло в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Книга, по словам гендиректора ИД Сергея Плахотина, охватила 400-летний исторический период: с момента освоения территорий Среднего Урала и образования первых русских поселений до современного состояния городов. На четырехстах страницах описаны первопричины, колоссально повлиявшие на становление, развитие и жизнь уральских городов. Как уральская элита приняла новую книгу, смотрите в фотогалерее “Ъ-Урал”.

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