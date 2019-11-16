Уральскую элиту накрыли «Приходы»

ИД «Коммерсантъ-Урал» презентовал новую книгу «Приходы. Культурные волны Урала». Мероприятие прошло в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Книга, по словам гендиректора ИД Сергея Плахотина, охватила 400-летний исторический период: с момента освоения территорий Среднего Урала и образования первых русских поселений до современного состояния городов. На четырехстах страницах описаны первопричины, колоссально повлиявшие на становление, развитие и жизнь уральских городов. Как уральская элита приняла новую книгу, смотрите в фотогалерее “Ъ-Урал”.