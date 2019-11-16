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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пермский НОЦ презентуют министру науки

Министр науки РФ Михаил Котюков может прибыть в Пермь в понедельник, 18 ноября. По данным “Ъ-Прикамье”, федеральному чиновнику презентуют пермский НОЦ.

Напомним, пермский НОЦ открылся по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Он призван интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твердые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

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