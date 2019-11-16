Пермские клубы стали заключать соглашения между собой

Баскетбольный клуб «ПАРМА» и пермский клуб по американскому футболу «Стальные Тигры» подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно заявлению, этим они объединили свои усилия в деле развития спорта в Пермском крае. Подобные соглашения могут возникнуть и среди других пермских клубов. Ранее минспорта Пермского края призывало пермские команды более тесно взаимодействовать между собой, в том числе и в информационном и PR-пространстве.

«Этим событием мы начинаем череду важных мероприятий для спортивных клубов Пермского края. Еще в прошлом году на площадке краевого министерства спорта вместе с профессиональными клубами нашего региона обсуждалась возможность создания единого сообщества, которое поддерживало бы друг друга»,— заявил сайту клуба президент БК «ПАРМА» Сергей Богуславский.

Баскетбольный клуб «ПАРМА» был основан 2 августа 2012 года. Выступает в Единой лиге ВТБ. Является двукратным обладателем Кубка страны.

«Стальные Тигры» — клуб по американскому футболу из Перми, выступающий в чемпионате России. Обладатель звания «Лучшая региональная команда страны», двукратный победитель Кубка регионов по американскому футболу, бронзовый призер чемпионата России по американскому футболу 2017 и 2018 годов.