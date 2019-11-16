Главный архитектор Перми может быть дисквалифицирован при повторном нарушении в течение года

Главный архитектор Перми, замначальника департамента градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин может быть дисквалифицирован, если вновь совершит административное правонарушение до 15 ноября 2020 года. На данный момент господину Лапшину вынесено первое предупреждение. Об этом в рамках брифинга рассказал руководитель Управления ФАС по Пермскому краю Александр Плаксин.

Напомним, ранее «Стройпанелькомплект» обратился в городской департамент градостроительства с просьбой внести изменения в выданное ранее разрешение. Департамент отказал, хотя после вмешательства антимонопольной службы выдал разрешение на строительство, но решил оспорить предписание УФАС в суде. В итоге замначальника департамента Дмитрию Лапшину вынесли предупреждение. В мэрии эти сведения не прокомментировали.