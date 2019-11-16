16 ноября, суббота
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В работе Facebook произошел сбой

Пользователи жалуются на неполадки в работе социальной сети Facebook, следует из данных сервиса Downdetector. Сбой произошел в районе 2:30 мск.

Жалобы поступают из США, Мексики, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Бразилии, России, Украины и других стран. Больше всего пользователей (46%) на неполадки в работе новостной ленты, почти столько же человек (42%) сообщили о проблемах со входом, а 11% пожаловались на полное отключение социальной сети.

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