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Корпоративные новости на “Ъ FM”

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Московский кредитный банк совершил ряд успешных сделок на финансовом рынке. Операции были направлены на улучшение структуры и качества капитала. Так, 6 ноября МКБ совершил публичное размещение 2,75 млрд акций, что позволило банку привлечь 14,7 млрд рублей. Одновременно с SPO банк выкупил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2027 году на сумму $100 млн и бессрочные облигации на сумму $50 млн. 14 ноября МКБ досрочно погасил часть выкупленных еврооблигаций.

Чистая прибыль компании «Дом.РФ» за девять месяцев увеличилась на 63% — до 16 млрд рублей, следует из отчетности компании. Рентабельность собственных средств компании достигла 15%. Портфель ипотечных активов на 30 сентября составлял 511,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%.

Apple предложит пользователям единую подписку на свои сервисы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Такое предложение может появиться уже в следующем году. Стремление объединить сервисы в единую цифровую подписку объясняется желанием Apple нарастить количество пользователей, а заодно удержать их в рамках собственной экосистемы продуктов.

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