На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд

На петербургской кольцевой автодороге ( КАД), на транспортной развязке с Пулковским шоссе, закроют один из съездов.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 9:00 до 19:00 по мск 16 ноября будет полностью перекрыт для движения заезд с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Кроме того, для движения транспорта будет недоступна первая полоса внутреннего кольца КАД в зоне развязки.

Ограничения связаны с работами, которые выполняет генподрядчик трассы М-11 — турецкая «Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anonim Sirketi».

На днях Северо-Западное управление Ростехнадзора подтвердило готовность автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. В управлении поясняли, что выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги.