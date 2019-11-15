IIF: мировой долг достиг рекордного $251 трлн

Мировой долг в первом полугодии достиг рекордных $250,9 трлн, за этот период он увеличился на 3%. Такие данные содержатся в очередном докладе американского Института международных финансов (IIF). К концу же нынешнего года мировой долг, по прогнозам IIF, может превысить $255 трлн. По мнению авторов доклада, одна из причин значительного роста долга — сверхнизкие процентные ставки, вводимые центральными банками в разных странах мира.

Как следует из доклада, 60% роста долга приходится на Китай и США. По прогнозам IIF, задолженность правительств вырастет в 2019 году на 10,6%, до $70 трлн, в первую очередь за счет увеличения госдолга США. «Значительный рост мирового долга за последнее десятилетие — более $70 трлн — достигнут в первую очередь за счет правительств и нефинансового корпоративного сектора (оба по $27 трлн). В случае развитых рынков долг вырос за счет задолженности правительств (на $17 трлн, до $52 трлн). Однако на развивающихся рынках большая часть долга приходится на нефинансовый корпоративный сектор (на $20 трлн, до $30 трлн)»,— сообщают в IIF.

Яна Рождественская