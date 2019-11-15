В Ростове-на-Дону начался процесс по делу бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд приступил к разбирательству уголовного дела восьмерых жителей Крыма — Марлена Асанова, Тимура Ибрагимова, Мемета Белялова, Сервера Зекирьяева, Эрнеса Аметова, Сервера Мустафаева, Эдема Смалиева и Сейрана Салиева — первые трое подсудимых обвиняются в создании структурного подразделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир», остальным фигурантам дела предъявлено участие в ячейке — ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Всем подсудимым инкриминируется подготовка условий для насильственного захвата власти — ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ.

По версии следствия, бахчисарайская террористическая ячейка была создана в ноябре 2016 года с целью устранения действующего правительства в Крыму и установления на его территории теократического государства «Всемирный халифат». Члены организации вели скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность, пропагандируя среди жителей идеи «Хизб ут-Тахрир» (запрещена на территории России). Подсудимые не признают вины и считают себя гражданами Украины, утверждая, что российское гражданство они получили вынужденно.

Их адвокаты ходатайствовали об общественных защитниках на процессе, предлагая жен подсудимых в качестве претендентов на эту роль. Суд отказал в просьбе, пояснив, что для статуса защитника у кандидаток нет опыта и соответствующего образования. Заседание по делу продолжится 19 ноября.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону