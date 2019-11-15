Германия инвестировала в Петербург более $1 млрд

За последнее время Германия инвестировала в экономику Петербурга более $1 млрд. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в РФ Гезой Андреасом фон Гайром.

По словам господина Беглова, на территории России работают более 4,5 тыс. компаний с германским капиталом. Из них более 10% – в Петербурге. Глава города напомнил, что летом в Петербурге началось строительство завода медтехники Sarstedt.

Чрезвычайный посол ФРГ в РФ заверил губернатора, что «немецкий бизнес чувствует себя в Петербурге комфортно».