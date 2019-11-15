Fresh Auto вернула Ростову Peugeot



Компания «Фреш Авто» открыла первый в Ростовской области дилерский центр Peugeot. На первых этапах его развития ставка будет сделана на обширную линейку легких коммерческих автомобилей французской марки в различных модификациях. В перспективе, рассчитывают представители «Фреш Авто» и компании PSA, владеющей брендом Peugeot, продажи распределятся между коммерческим и легковым автотранспортом в равных долях. Планируемый объем продаж автомобилей Peugeot в дилерском центре «Фреш Авто» - 250 единиц в год.





Помимо французской марки, компания является официальным дилером Ford в Ростовской области.

Площадь шоу-рума нового дилерского центра — 450 кв. м., склада — 400 кв. м., сервисной зоны — 1000 кв. м. Здесь представлена полная линейка легких коммерческих автомобилей (Light Commercial Vehicles, LCV) Ford. По словам CEO «Фреш Авто» Дениса Мигаля, включение в ассортимент салона LCV Peugeot позволит компании полностью «закрыть» этот сегмент.

«За последний год доля b2b-продаж автомобилей Ford в нашем салоне выросла с 12-15% до 50%, - сообщил господин Мигаль. - Мы рассчитываем, что сотрудничество с маркой Peugeot позволит нам значительно усилить направление комтранса».

Директор по качеству и развитию дилерской сети Peugeot, Citroёn, DS и Opel Владимир Казначевский сообщил, что французская марка предлагает широкий выбор моделей LCV в различных модификациях: пассажирские и грузо-пассажирские, бронированные и т. д.

Запланированный объем продаж автомобилей Peugeot в ростовском дилерском центре «Фреш Авто» составляет 250 единиц в год. В ближайший год 70-80% продаж придется на коммерческий транспорт, рассчитывает Денис Мигаль, и лишь 20-30% - на легковые автомобили. Связано это с тем, что дилерский центр компании в Ростове накопил большой опыт продаж LCV: Ford неоднократно признавал «Фреш Авто» своим лучшим дилером на юге России. Однако в перспективе доли коммерческого и легкового транспорта в продажах салона сравняются за счет того, что в течение последних пяти лет французский производитель значительно повысил качество своих автомобилей. «За эти годы марка Peugeot выросла из среднего сегмента в практически премиальный, - заявил господин Мигаль. - В продажах легковых автомобилей мы планируем сделать ставку на кроссоверы. Мы верим в этот продукт».

Владимир Казначевский сообщил, что в нынешнем году кроссоверы Peugeot будут представлены в дилерских центрах французской марки моделями 3008 и 5008, которые по качеству близки к премиальному сегменту. До конца года линейка LCV пополнится полноприводными версиями пассажирского автобуса Traveller и коммерческого фургона Expert.

«Рост рыночной доли кроссоверов — общемировая тенденция, в настоящее время на них приходится около 50% объема продаж легковых автомобилей Peugeot, - заявил господин Казначевский он также сообщил, что в следующем году в салоны Peugeot поступит новый кроссовер Peugeot 2008 по уровню оснащения и качеству материалов близкий к премиальному сегменту».

Представитель марки отметил также, что Ростов и его города-сателлиты — один из стратегических рынков для Peugeot: по общему объему продаж автомобилей французской марки он входит топ-10 российских регионов, а по реализации LCV – в топ-5. «Поэтому мы тщательно выбирали в Ростове партнера, который сможет качественно, профессионально и технологично представить на местном рынке автомобильную марку с 200-летней историей», - добавил Владимир Казначевский.

Денис Мигаль сообщил, что в салоне Peugeot компания «Фреш Авто» планирует предоставлять своим клиентам обширный перечень дополнительных услуг. Среди них, в частности, различные финансовые сервисы, например, автокредитование, страхование и лизинг, техническое обслуживание автомобилей, для которого сформирована команда из 40 квалифицированных специалистов, а также trade-in – традиционно сильное направление в бизнесе «Фреш Авто».

«Мы делаем ставку на технологии, - заявил Денис Мигаль. - В ближайшее время мы будем развивать наш аукцион подержанных автомобилей, который позволяет нашим клиентам продавать свои машины по более высокой цене, чем они могли бы это сделать самостоятельно. Сейчас у нас около тысячи партнеров, предоставляющих доступ к аукциону „Фреш Авто“ в разных регионах России».

Господин Мигаль добавил, что компания планирует расширять интерактивный блок своего бизнеса. Во всех салонах «Фреш Авто» клиенту доступна возможность купить автомобиль в любом салоне компании в режиме онлайн и заказать его доставку на любой адрес. В Нижнем Новгороде у «Фреш Авто» есть интерактивный салон без автомобилей, где покупатель может в комфортных условиях не только выбрать себе машину, но и продать. Денис Мигаль сообщил, что открытие таких салонов планируется и в других регионах, включая Ростов.

Компания «Фреш Авто» входит в число крупнейших участников российского автомобильного рынка. В портфеле брендов, которые она представляет, помимо Peugeot, такие марки как Ford, Mitsubishi, KIA, ГАЗ и Infiniti, Haval. Компания управляет 17 автосалонами компании расположены в девяти городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.