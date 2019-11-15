СБУ сообщила о задержании «одного из ключевых лидеров ИГ»

В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Спецоперация проводилась совместно с МВД Грузии и ЦРУ США. Мужчину задержали недалеко от частного дома, где он проживал.

Речь идет о гражданине Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани. По данным СБУ, с 2012 года он был амиром джамаата «Ахадун Ахат» в сирийской провинции Латакия. В 2013-м он занял одну из высших должностей в террористической организации — заместителя военного амира, который известен как «Абу Умар аш-Шишани». После его ликвидации в 2016 году задержанный уехал в Турцию, где продолжил координировать работу ИГ.

Летом 2018-го Аль Бара Шишани незаконно приехал на Украину по поддельному паспорту, где, по данным СБУ, координировал действия специальных организаций.