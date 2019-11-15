«Золотая осень» с тараканами

В Челябинске после внеплановой проверки прокуратуры и министерства соцотношений региона экстренно эвакуировали и доставили в больницы 54 человек из частного дома престарелых. В пансионате, который принадлежит предпринимательнице Наталье Лазуковой, царила антисанитария, постояльцев плохо кормили едой, отсутствовали медики. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту предоставления опасных услуг. Власти региона собираются проверить все частные дома престарелых.

После внеплановой проверки надзорных ведомств в частном пансионате для пожилых людей челябинское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие выявило доме престарелых Ленинского района Челябинска грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм и оказания медицинских услуг пациентам.

«В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления Степаном Шульгой»,— сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

14 ноября после проведенной прокуратурой и министерством социальных отношений региона внеплановой проверки из заведения экстренно эвакуировали 54 человека. «Совместно с министерством здравоохранения области приняты экстренные меры по оказанию гражданам медицинской помощи, в том числе по их госпитализации в стационар. Минсоцотношений прорабатываются вопросы жизнеустройства граждан, в том числе их направления в государственные (муниципальные) учреждения социального обслуживания»,— говорится в официальном сообщении министерства соцотношений региона. В ведомстве не говорят, какие именно были выявлены нарушения.

Местные СМИ сообщали об антисанитарии: в столовой тараканы, в спальнях следы клопов, в помещениях устойчивый запах испражнений, окна без форточек наглухо закрыты, на этаж одна ванная и туалет.

Постояльцы жаловались на отсутствие прогулок и плохую еду, в заведении отсутствовал медик, но обнаружено большое количество сильного антипсихотического средства без рецептов, сообщает Znak.com. Также правоохранительные органы собираются проверить, как ряд людей попал в заведение: их привозили не родственники, а неизвестные люди, которые больше не появлялись.

В доме престарелых отказались давать комментарии по проверке и возбуждению дела.

Пансионат «Золотая осень» располагается на первых двух этажах четырехэтажного здания бывшего профилактория на улице Енисейской. Несколько лет назад его открыла индивидуальный предприниматель из Удмуртии Наталья Лазукова, где под ее руководством работает сеть одноименных пансионатов (три в Ижевске и один в Сарапуле).

Отзыв жительницы Челябинска на портале 2gis.ru: Еще будучи на лестничной клетке, подходя к двери первого этажа, я почувствовала стойкий запах мочи. Оказалось, там лежачие, и мне нужно на второй. Я шла и уговаривала себя, ну мало ли, лежачие, не все в памперсах, не успевают убирать, но на втором этаже запах был таким же сильным. То, что я увидела, меня повергло в глубокий шок. Длинный коридор, где-то десять палат на четыре человека, в конце коридора стоят стулья и телевизор, без какого-либо холла или фойе, то есть у кого палата рядом, тому нет покоя от орущего ТВ. На эти сорок человек одна ванная, два унитаза, одна раковина, все это находится в одной комнате, то есть ни помыться, ни закрыться. Комнатки маленькие, негде развернуться, тумбочка одна на двоих. Выйдя из пансионата, я еще долго унимала в себе рвотные позывы, весь день крутилась мысль, как же можно не любить человека, чтоб пристроить его туда. Теперь я знаю, как выглядит богадельня. Ужас.

В карточке предпринимательницы в «СПАРК Интерфакс» содержится информация о внеплановой проверке челябинского заведения региональным управлением Роспотребнадзора в июне-июле этого года «в связи с получением информации об угрозе причинения вреда здоровью граждан». Ведомство выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований: у некоторых сотрудников не было медицинских книжек, флюорографии и обследований на паразитарные заболевания; отсутствовали документы об обработке постельных принадлежностей (матрасов, подушек и одеял) после смерти постояльцев; дезинфицирующий раствор не соответствовал требованиям при грибковых инфекциях и для применения в ванных комнатах и ряд других нарушение. Предпринимательница получила предписание об устранении нарушений до 2 ноября.

Сегодня первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт поручила главам муниципалитетов проверить негосударственные пансионаты для пожилых людей и инвалидов на своих территориях.

«Прошу к проверке организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по уходу и содержанию граждан пожилого возраста и инвалидов, в качестве экспертов привлечь представителей органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, инспекции по труду»,— обратилась к главам госпожа Гехт. О результатах проверок чиновники должны проинформировать минсоцотношений региона до 22 ноября.

Юлия Гарипова, Челябинск