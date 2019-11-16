900 дней до сдачи

Компания «Девелопмент-Юг» намеревается в судебном порядке продлить срок договора комплексного освоения территории Ивы. По нынешним условиям договора девелопер должен завершить стройку в 2021 году, однако требует продлить срок до 2024 года. Свое требование компания обосновывает изменениями проекта планировки и его длительным утверждением в администрации города. К примеру, в течение 940 дней в «Девелопмент-Юг» не могли поставить на кадастровый учет несколько кварталов микрорайона. В мэрии считают требования истца незаконными. Эксперты полагают, что у застройщика есть аргументы, подтверждающие его правоту, а продление срока действия договора позволит компании более эффективно завершить проект.



В краевом арбитражном суде состоялось предварительное судебное заседание по иску ООО «Ива-Девелопмент» (дочерняя компания краснодарской строительной компании ООО СИК «Девелопмент-Юг») к администрации Перми и департаменту земельных отношений. Общество требует продлить срок договора комплексного освоения микрорайона Ива до 2024 года. В досудебном порядке мэрия отказалась заключать допсоглашение к договору. Отметим, что по действующему соглашению компания должна завершить застройку Ивы жильем и социальными объектами в 2021 году.

Право комплексного освоения пермской площадки на Иве (более 80 га) краснодарский холдинг приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы построить здесь около 1 млн кв. м жилья. По условиям аукциона компания должна была также за свой счет создать объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передать их муниципалитету безвозмездно.

Как отметил представитель ООО «Ива-Девелопмент» на судебном заседании, первоначально срок действия договора с мэрией истекал в январе 2014 года. Однако в 2014 году Семнадцатый апелляционный суд установил новый срок исполнения обязательств застройщика — до 30 апреля 2017 года. Перенос сроков был связан с долгим утверждением городскими властями проекта планировки территории Ивы. Строительная компания несколько раз вносила изменения в проект планировки территории. Среди причин — предложения краевых властей разместить в микрорайоне ТЦ «Икеа», сложности с постановкой на кадастровый учет кварталов №3, 4 и 5. Кроме того, на территории строящегося микрорайона находилось несколько частных домов, и в проекте планировки компания «Ива-Девелопмент» должна была учесть интересы их собственников.

«Причины, по которым нам постоянно приходилось переделывать проект планировки,— это постоянно возникающие новые требования к проекту. Положительные сдвиги происходили тогда, когда мы выносили ситуацию на уровень главы города или губернатора»,— заметил представитель «Ива-Девелопмент». По словам истца, в течение 940 дней компания не могла поставить на кадастровый учет кварталы №3, 4 и 5. В это время девелопер осваивал остальную часть микрорайона — возводил жилье, детский сад, который уже передан муниципалитету и работает, поликлинику и прочие объекты.

До конца 2019 года «Ива-Девелопмент» введет в эксплуатацию поликлинику, передаст в муниципальную собственность пожарную машину, квартиру для участкового, помещение для аварийно-спасательной службы и прочие социальные объекты. В компании говорят, что осталось построить школу и еще один детский сад — объекты находятся в кварталах №3, 4 и 5. Истец считает, что проблемы с освоением кварталов №3, 4, 5 были вызваны действиями городской администрации, которая могла утвердить необходимую документацию гораздо раньше.

В городской администрации заявили, что считают требования истца незаконными и необоснованными. Ответчик обратил внимание, что в 2017 году краевой арбитраж продлил договор аренды территории до 2021 года, посчитав этот срок достаточным для исполнения обязательств. Перенос сроков исполнения обязательств застройщика не обусловлен объективными причинами и будет нарушать права городских властей, считают в мэрии. «ООО „Ива-Девелопмент“ предпринимало меры по изменению перечня объектов, которые необходимо передать в муниципальную собственность. Допсоглашение с обществом не заключено, от его подписания общество уклоняется. Представляет новые и новые обоснования по невозможности реализации того проекта планировки, который был утвержден в рамках комплексного освоения территории»,— говорит представитель администрации Перми.

Суд отложил заседание на декабрь в связи с уточнением требований. Как пояснил “Ъ-Прикамье” вице-президент «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков, уточнение требований связано с технической ошибкой в материалах дела. «В 2008 году договор аренды территории был заключен с ООО СИК «Девелопмент-Юг». А потом была просьба от администрации города и губернатора, чтобы освоением территории занималось местное общество и все налоги платились здесь. Поэтому для комплексного освоения территории было создано дочернее общество «Ива-Девелопмент», которое зарегистрировано в Перми и директором которого я являюсь»,— сообщил господин Востриков.

По мнению гендиректора АО «Пермглавснаб» Владимира Занина, у краснодарского застройщика есть аргументы, подтверждающие его правоту. Более десяти лет назад, когда торговалась земля под этот проект, условия реализации проекта были другие, поэтому девелопер прав, говоря, что условия первоначальные и сегодняшние серьезно отличаются. Если предположить, что срок договора аренды Ивы не будет продлен, то по его истечении «Девелопмент-Юг» не сможет ввести недостроенные объекты, говорит господин Занин. Эксперт считает, что в 2021 году будет сложно завершить возведение оставшихся объектов, в том числе социальных, хотя теоретически это возможно. «Для этого нужны ресурсы. Жилье еще и надо продать. Кто-то должен прокредитовать строительство, и здесь могут быть сложности. Наверно, теоретически „Девелопмент-Юг“ может завершить весь проект за два года, но, с точки зрения экономики, это не совсем целесообразно и эффективно,— отмечает господин Занин.— В том, чтобы продлить срок строительства, есть логика. Временной запас позволит более эффективно завершить проект. Не думаю, что в нем есть суперприбыль. Безусловно, доходность в нем есть, но она не колоссальная».

Евгения Ахмедова