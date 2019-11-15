Почти 700 нижегородских социальных предпринимателей получат господдержку по нацпроекту Каждому из них могут быть компенсированы затраты до 1,5 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году господдержку получат почти 700 социальных малых предприятий.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что будут компенсированы затраты до 1,5 млн рублей предпринимателям, которые создавали бизнес в 2017-2019 годах.

Директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Игорь Седых считает, что социальным предпринимателям важны возможность получить недорогие кредиты и имущественную поддержку – по аналогии с некоммерческими организациями.

Напомним, что понятие «социальное предпринимательство» появилось в федеральном законодательстве в 2019 году. В Нижегородской области также появится региональный закон о социальном предпринимательстве. Сейчас он разрабатывается областным правительством совместно с представителями социального бизнеса.