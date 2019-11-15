Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Московская прокуратура отправила на психолого-лингвистическую экспертизу интервью бывшего кандидата в президенты РФ, журналиста и телеведущей Ксении Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время», в котором она заявила, что территория Крыма должна быть возвращена Украине. Глава Партии Ветеранов Ильдар Резяпов обратился с соответствующим обращением на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки.

«В рамках проведенной проверки материалы интервью К. А. Собчак… направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее второго квартала 2020 года»,— приводится на сайте партии ответ ведомства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Из-за этого против России ввели санкции США, страны ЕС и другие государства, считающие Крым частью Украины.