Сохраняем спокойствие — так Еврокомиссия прокомментировала заявление Владимира Путина о риске прекращения украинского газового транзита. В Европе надеются, что соглашение о прокачке топлива через Украину и договор на поставку газа Киеву будут подписаны в срок. Тем временем, глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя проблему, пошутил о «веселом Новом годе». 31 декабря истекает старый контракт с Украиной, а новый еще не подписан. До настоящего времени все попытки договориться заканчивались провалом. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с Алексеем Миллером в том, что, скорее всего, нас ждет веселый Новый год.

Дело идет к большой газовой войне. Вопрос заключения нового договора с Украиной на поставку и транзит голубого топлива перешел на высший президентский уровень. Это и есть главный признак того, что впереди нас ждет обострение. Главной темой пресс-конференции Владимира Путина после саммита БРИКС была именно Украина. Президент России продемонстрировал полное понимание газовой темы. Он популярно разъяснил, что без транзита украинские партнеры останутся совсем без топлива.

Киев гордо заявляет, что вражеский газ ему не нужен.

Он закупает в Европе так называемый реверсный газ, да, дороже, зато Украина не имеет дело с Россией. Но это тот же самый российский газ, его просто откачивают из транзитной трубы, а потом показывают документы, что он якобы пришел из Европы. Но, по сути, как в старые добрые времена, — это воровство. Мы по этому поводу не шумим, чтобы не обострять ситуацию, однако, можно и поднять вопрос. Это и дал понять глава российского государства. Все просто: если транзит прекратится — газа на Украине не будет совсем, так что можно будет уже и не шуметь.

Москва предлагает Киеву одуматься и перевести диалог в конструктивное русло: прекратить бессмысленное противостояние в виде исков в Стокгольмский арбитраж, заключить новый договор на выгодных для себя условиях. Заодно Кремль сигнализирует европейским партнерам: повлияйте, пожалуйста, на Украину, если не хотите замерзнуть. Ну а мы, Россия, готовы, если надо, к жесткому сценарию, то есть совсем прекратить поставки. В этом противостоянии уже накоплен большой опыт: хозяйствующие субъекты договориться не могут, после этого начинается политическое обострение, причем оно касается не только России и Украины, но и Европы, а сейчас даже Америки, учитывая неравнодушие Дональда Трампа к газовой теме.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер не зря намекает на холодную зиму и спорит с Гидрометцентром. В компании свои прогнозы: вот ударят холода — а топить-то нечем. Комментируя соглашение с Украиной, Алексей Борисович явно не просто так шутит о «веселом Новом годе». Скорее всего, он хорошо помнит новогодний праздник 2004-2005 годов, когда «Газпром» буквально в прямом эфире перекрывал газ Украине. Скорее всего, нечто подобное можно ожидать и сейчас.

Хотя нельзя исключать, что если саммит в «нормандском формате» все-таки состоится, Владимир Путин и Владимир Зеленский там встретятся, и, возможно, смогут договориться и по газу.

Но даже в этом случае велика вероятность, что в последний момент что-то пойдет не так. Слишком уж много всего накопилось между двумя странами. При этом в итоге какой-то компромисс, конечно же, будет найден. Европа, несмотря на все симпатии к Украине, зимой мерзнуть не хочет. И тем не менее с высокой долей вероятности этот Новый год будет действительно веселым.